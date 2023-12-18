2023-12-18 17:14:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن تحالف "كركوك قوتنا وارادتنا"، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023) تحفظه على تكرار مسألة عدم قراءة البصمات في عدد من المحطات الانتخابية، مطالبا ممثل الامين العام للامم المتحدة بضرورة المحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي في كركوك.

وقال التحالف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الانتخابات الحرة والنزيهة تمثل احد أهم شروط النظام الديمقراطي ومن المستلزمات الاساسية لعملية التداول السلمي للسلطة وتشكيل الهيئات الدستورية المنتخبة".

واشار الى انه "لقد استبشرنا خيراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات الغير المنتظم في الاقليم، وخصوصاً في محافظة كركوك التي تتمايز بوضع خاص وحساس حيث لم تجرى انتخابات محلية فيها منذ عام 2005".

وتابع: "لقد تفاجئنا بعدم قراءة بصمات المئات من المصوتين في التصويت الخاص، مما ترتب عليه حرمانهم من حقهم الدستوري في المشاركة الانتخابية"، مشيرا الى انه "قد تكرر الخلل نفسه في التصويت العام، حيث لم يقرأ جهاز عدة التحقق بصمات اعداد كبيرة جداً من الناخبين وبالتالي حرمانهم من حقهم في التصويت".

واكد انه "استانداً لما سبق ذكره، نسجل احتجاجنا وتحفظنا على ضعف بعض الاجراءات الانتخابية، المتعلقة بقراءة بصمات عدد كبير من الناخبين، وهذا ما لا يتوافق مع قانون الانتخابات النافذ، وعليه نطالب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإتخاذ مايلزم للحيلولة دون خسارة الناخبين لحقهم الدستوري والقانوني"، لافتا الى "عناية ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق كجهة اساسية مراقبة لسير العملية الديمقراطية بضرورة المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في محافظة كركوك".