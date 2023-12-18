2023-12-18 17:34:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت محافظة كركوك، يوم الاثنين، اقبالا كورديا كبيرا على الانتخابات المحلية فاق المكونات الاخرى لاستعادة "الحقوق والمناصب المسلوبة" بعد أحداث أكتوبر 2017.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك نجوى كاكايي، لوكالة شفق نيوز، إن "المكون الكوردي سجل مشاركة انتخابية واسعة في عموم المناطق وهم متلهفون لنتائج هذه الانتخابات لاستعادة الحقوق المسلوبة بعد أحداث أكتوبر 2017 ونأمل باستعادة استحقاقاتنا الإدارية وأولها منصب المحافظ".

وتابعت كاكايي "بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 تم استبعاد الكورد من اغلب المناصب في كركوك في الوحدات الادارية والدوائر والمؤسسات الحكومية والمناصب الحكومية الاخرى".

واكدت ان هدفنا استعادة الحقوق لجميع مكونات كركوك وليس للكورد فقط عبر الانتخابات المحلية التي لم تشهدها المحافظة منذ 18 عاما".

من جانبه أكد جمال محمد عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، والنائب السابق، ان "انتخابات كركوك تشهد اقبالا كورديا كبيرا لاعادة الحقوق لاصحابها والاستحقاقات المسلوبة".

وشدد محمد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، على "أهداف ومساعي الكورد لاستعادة منصب المحافظ ومن ثم الاستحقاقات الأخرى عبر صناديق الاقتراع وبممارسة ديمقراطية حرة"، مشيرا الى ان "الانتخابات تسير بانسيابية ولم تسجل اي خروقات او مشاكل حتى الان".

وفي انتخابات مجلس محافظة كركوك التي أقيمت آخر مرة في العام 2005 شارك الكورد بقائمة واحدة سميت بـ "قائمة التآخي"، وفازت بـ 26 مقعداً من أصل 41 مقعداً من مقاعد مجلس المحافظة.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكورد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.