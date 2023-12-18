العمليات المشتركة: الوضع مستقر والانتخابات سارت بشكل سليم وسلس

2023-12-18 17:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني في المحافظات مستقر والانتخابات سارت بشكل سليم وسلس دون تسجيل أي حادث يعكر صفو العملية الانتخابية.وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لمقر القيادة مهمة للغاية،إذ تواجد في المقر المسيطر للجنة العليا للانتخابات وأبدى التوجيهات السديدة لكل القيادات".وأضاف، أن "القائد العام عقد اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مع القادة والمعاونين سواء قادة العمليات أو قادة الشرطة واستمع بشكل تفصيلي للموقف في المحافظات والأمور تسير بشكل جيد ووفق ما تم التخطيط له".وتابع، "قطاعاتنا تعمل بمهنية وطنية وتقف على مسافة واحدة من الجميع في كل المحافظات والأمور سارت بانسيابية وبشكل سليم وسلس ولم تحدث أي إشكاليات تعكر صفو العملية الانتخابية".