2023-12-18 17:47:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، أن جماهير المكون الإيزيدي عاقبت الأحزاب الكردية التي تاجرت بالمكون.

وقال بطوش في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانوا دائما يتاجرون بالمكون الإيزيدي للحصول على أصواتهم".

وأضاف أن "أبناء المكون الإيزيدي في سنجار وشيخان وبحزاني وسنوني وبعشيقة فهموا الدرس، واليوم خلال الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات صوتوا لقوائمهم وأحزابهم التي تدافع عن قضيتهم وتطالب بإنصافهم، ولم يعطوا أصواتهم للأحزاب الكردية مثل كل انتخابات".

وشهدت محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين اكثر نسب مشاركة مقارنة بالمحافظات الاخرى في وسط وجنوب البلاد، في مشهد يعكس حجم الاستقطاب السياسي هناك.