العمليات المشتركة: الانتخابات سارت بسلاسة دون أي حادث يعكر صفوها

2023-12-18 18:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2018)، استقرار الوضع الأمني في المحافظات وسير الانتخابات المحلية "بشكل سليم وسلس دون تسجيل أي حادث يعكر صفو العملية الانتخابية".

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي للوكالة الرسمية، إن "زيارة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لمقر القيادة مهمة للغاية، إذ تواجد في المقر المسيطر للجنة العليا للانتخابات وأبدى التوجيهات السديدة لكل القيادات".

وأضاف، أن "القائد العام عقد اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مع القادة والمعاونين سواء قادة العمليات أو قادة الشرطة واستمع بشكل تفصيلي للموقف في المحافظات والأمور تسير بشكل جيد ووفق ما تم التخطيط له".

وأشار المحمداوي الى ان "القطعات الأمنية تعمل بمهنية وطنية وتقف على مسافة واحدة من الجميع في كل المحافظات والأمور سارت بانسيابية وبشكل سليم وسلس ولم تحدث أي إشكاليات تعكر صفو العملية الانتخابية".

وأغلقت صناديق الاقتراع العام البالغة 7166 مركزاً ويتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق.