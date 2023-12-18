وزير الداخلية يعلن نجاح الاقتراع العام دون تسجيل أي خرق أمني

2023-12-18 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية من خطة الانتخابات وهي نقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة، فيما اشار الى ان القوات الامنية ستستمر بحماية موظفي الاقتراع خلال اجراء عمليات العد والفرز.يتبع..