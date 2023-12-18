2023-12-18 19:32:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حل الجيش العراقي، في المرتبة الثالثة عربياً والـ23 عالمياً، بعدد قواته "الجاهزة للقتال" والبالغة 200 ألف مقاتل، بحسب موقع "غلوبال فاير بَوَر" الأمريكي.

وكان الجيش العراقي، قد حل في المرتبة 57 عالميا عام 2021، وقفز في العام 2022 إلى المرتبة 34، قبل أن يحتل المركز 23 للعام 2023.

ويصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما أشارت إحصاءات موقع "غلوبال فاير بَوَر" الأمريكي لعام 2022.

ووفق الموقع الأمريكي، تحدد الجيوش حجم قواتها البشرية وفقا لمعايير خاصة بكل منها ترتبط بمساحة الدولة وعدد سكانها وعقيدتها العسكرية، التي تحدد الخصم الاستراتيجي للدولة.

وأشار الموقع إلى أن القوة البشرية لأي جيش تضم 3 أقسام هي: القوات العاملة، القوات الاحتياطية، القوات شبه العسكرية، موضحاً أن مصطلح "القوات العاملة" يرمز إلى جميع الأفراد العسكريين الموجودين في الخدمة في جيوشهم ولديهم الاستعداد للقتال في أي لحظة إذا صدرت أوامر بذلك.

ويتفاوت حجم القوات العاملة من جيش إلى آخر ولا يرتبط حجمها بحجم القوة البشرية الإجمالية للجيش، ما يعني أن ترتيب حجم القوات العاملة للجيوش يمكن أن يختلف عن ترتيب إجمالي قوتها البشرية، أو حتى ترتيب الجيش بصورة عامة.

وبحسب إحصائيات الموقع، فإن بعض الدول التي تصنف جيوشها ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، ليست ضمن القائمة التي تضم أضخم 10 قوات عاملة في 2023، ويشمل ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا.

يذكر أن أضخم 10 جيوش في العالم في عام 2023 هي على التوالي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان وفرنسا وإيطاليا.