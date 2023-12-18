الكهرباء تعلن نجاح خطتها الخاصة بتأمين الطاقة للمراكز الانتخابية

2023-12-18 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع آمنة السلاميأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن نجاح خطتها الخاصة بتأمين الطاقة للمراكز الانتخابية، فيما أشارت إلى أنها لم تسجل أي خرق أو عارض.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعداد خطة خاصة بالانتخابات وغطت جميع المراكز الانتخابية وجميع المناطق"، مبينا، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل حرص على إجراء جولات ميدانية شملت مركز السيطرة الوطني ومراكز سيطرات التوزيع في بغداد في الوزيرية وجميلة؛ للاطلاع على التغطية الكاملة للخدمة من حيث الاستثناء والحرص على تجهيز المراكز الانتخابية كافة بالكهرباء".وتابع، "كان جهدنا ثابتا لإنجاح الانتخابات مع الجهات سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو المفوضية، وقدمنا خدمة كاملة لإنجاح هذا العرس الانتخابي وغطت الخدمة بشكل كامل الجميع"، موضحا، أنه "لم تسجل أي خروقات أو طارئ أو عارض".وتابع، أن "المنظومة كانت مراقبة بشكل كامل على مستوى محطات الإنتاج وخطوط النقل وشبكات التوزيع ولم يؤشر أي عارض أو أي مشكلة أو أي خلل بتغطية مراكز الانتخابات".