2023-12-18 19:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يبحث الشرطة، عن استعادة صدارة دوري نجوم العراق عندما يستضيف منافسه النجف غدا الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، في قمة مباريات الجولة 10 من البطولة، ويحتضنها ملعب الزوراء الدولي بالعاصمة بغداد.

وتأتي الكتيبة الخضراء في وصافة الترتيب ب19 نقطة بفارق 3 نقاط عن القوة الجوية المتصدر.

ويطمح التونسي شهاب الليلي، للفوز الخامس تواليا، إثر تصاعد نوعي للنتائج في الجولات الماضية، وتكللت بتجاوز الحدود برباعية بيضاء.

ومن المنتظر أن يزج الليلي بالثنائي مهند علي "ميمي"، وحسين علي في مواجهة النجف المنتظرة، عقب انتهاء فترة التأهيل البدني، وإعلان جاهزيتها.



في الجهة المقابلة يرفع المصري حمزة الجمل شعار مباغتة مستضيفه والعودة من بغداد بالنقاط الثلاث، ومواصلة العروض الجيدة بعد تحقيق الفوز الثمين على أمانة بغداد (2-1) بالجولة السابقة.

ويحتل الغزلان، المرتبة ال12 ب10 نقاط.

صراع المربع الذهبي



ويحل نوروز، ضيفا ثقيلا على نفط ميسان، على ملعب ميسان الأولمبي.



وتحمل المواجهة، طابع الندية والتكافؤ لفرق المربع الذهبي، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الثالث ب16 نقطة، ويمتلك فرصة بالقفز للوصافة حال تعثر الشرطة، أما نوروز فيسعى تحت قيادة مدربه ولي كريم للعلامة الكاملة من أجل عبور الزوراء صاحب الترتيب الرابع.

تصحيح المسار



ويتطلع نفط البصرة لمحو هزائمه بالجولات الماضية، واستعادة طريق الانتصارات من بوابة ضيفه أربيل، على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة.



ويدرك عبد الوهاب أبو الهيل، أهمية تحقيق الفوز وانتشال فريقه من التعثرات المتكررة، وتصحيح المسار في موقعة الغد بعد تراجعه للمرتبة ال15.

في المقابل يحاول أربيل (13) تكرار انتصاراته على الأندية البصرية بعد أن هزم الميناء (3-0) بالجولة السابقة.

ورغم أن الكتيبة الصفراء لم تستلم مستحقاتها المالية وعدم تعيين مدرب جديد بدلا من المستقيل عباس عبيد، إلا أنها ظهرت بصورة فنية مختلفة تطمح لتكرار السيناريو والعودة لأربيل بالانتصار الثاني تواليا.

الفوز الأول

وتختتم مواجهات اليوم الأول من الجولة بلقاء نفط الوسط، والميناء في ملعب النجف الدولي.

ويواجه أهل الدار صعوبات جمة هذا الموسم، جعلته يتراجع لقاع الترتيب في بداية متواضعة، لكنه يبحث عن تحقيق أول انتصار من الميناء الذي يسعى مدربه حسن أحمد لتعويض الهزيمة أمام أربيل، وكسب الانتصار الرابع هذا الموسم والتقدم مجددا نحو منتصف سلم الترتيب.