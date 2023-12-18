سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تختتم عام 2023 بمجموعة من الخصومات والتخفيضات المميزة في العراق

2023-12-18 19:46:00 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق 18 ديسمبر 2023: مع اقتراب نهاية عام 2023، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة خصومات مميزة وتخفيضات حصرية احتفاءً باقتراب حلول العام الجديد 2024، حيث شملت العروض والتخفيضات باقة مختارة من التلفزيونات والأجهزة المنزلية من علامة "سامسونج".

وتأتي حملة تخفيضات نهاية العام انطلاقًا من حرص سامسونج المستمر بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، حيث تسعى سامسونج على الدوام إلى إظهار التقدير لعملائها على مستوى العالم لدعمهم لها وثقتهم بها عبر عقود من الابتكار. إذ توفر لعملائها فرصة فريدة لامتلاك أجهزتها الرائدة والمفضلة من خلال طرح عروض وخصومات استثنائية وبأسعار مميزة.

وفي سياق متصل، قال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق: "نطلق اليوم حملةً مميزةً من الهدايا والخصومات احتفالاً مع عملائنا في السوق العراقي بنهاية عام 2023، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من رؤيتنا في جعل حياة الناس أفضل وأسهل من خلال طرح عروض مميزة تتيح لجميع المستهلكين في السوق العراقي فرصة التمتع بأحدث الحلول التكنولوجية العصرية من سامسونج. "

وفي تفاصيل الحملة، سيحظى المستهلكين بفرصة الحصول على أي من أجهزة تلفزيون "سامسونج" بما في ذلك تلفزيون Neo QLED 8K وتلفزيون Crystal UHD TV بخصم يصل إلى 25% وذلك حتى تاريخ 21 ديسمبر2023. علمًا أن هذا العرض متاح في متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط https://www.samsung.com/iq_ar/offer/.