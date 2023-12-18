مستشار رئيس الوزراء يوضح أهمية انتخابات مجالس المحافظات

2023-12-18 20:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الاثنين، أن أهمية انتخابات مجالس المحافظات التي جرت اليوم هي الأولى في عموم العراق منذ عام 2013، وكركوك منذ عام 2005.وقال الناصري عبر تغريدة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهمية انتخابات مجالس المحافظات بأنها الأولى في عموم العراق منذ عام 2013 والأولى في كركوك منذ عام 2005".وأضاف، "مبارك لمن شارك فيها ونحترم من قاطعها ونبارك لمن يفوز ونتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ، ويبقى السبيل الوحيد للديمقراطية هو صناديق الانتخابات".