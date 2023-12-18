المالكي: نشيد بدور الحكومة في توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات ونجاح خطتها الأمنية

2023-12-18 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، بدور الحكومة في توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات ونجاح خطتها الأمنية.وقال المالكي في تغريدة على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" الحمد لله وقد تمت الانتخابات بيسر وسلاسة ونزاهة، والاعتزاز والفخر بدور شعبنا وإرادته الصلبة، إذ أوفى العراقيون بوعدهم لمرشحيهم، وبقي أن يفي الفائزون في هذه الانتخابات للعراقيين جميعاً وان يؤدوا دورهم الدستوري بأمانةٍ وإخلاص من أجل بناء العراق وتوفير الخدمات وإدامة زخم العملية السياسية"وأضاف، أن" كل ذلك تحقق بإصرار الناخبين وقوة إرادتهم وبالجهود الاستثنائية من قبل مفوضية الانتخابات، فالشكر لها، وما كان ذلك ليكتمل لولا دور قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها، فكل الشكر لهم، والتقدير العالي للكتل السياسية على إصرارها والمشاركة والتنافس السياسي السليم، ونشيد بدور الحكومة في توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات ونجاح خطتها الأمنية".وتابع المالكي:" الشكر موصولٌ لجميع المشاركين كلٌّ بحسب دوره ، وإني لأشعر بالفخر والامتنان لهم جميعاً دون استثناء".