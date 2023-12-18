السوداني: انتخابات المحافظات خطوة نحو اللامركزية وتدعيم للسلم الأهلي

2023-12-18 21:20:02 - المصدر: الفرات نيوز



أتقدّم إلى شعبنا العراقي بأصدق عبارات التهنئة والتبريكات، ونحن ننجز انتخابات مجالس المحافظات، هذا الاستحقاق الدستوري المهم في نظامنا الديمقراطي والإداري.

الشكر والعرفان إلى قواتنا الأمنية البطلة، بكل صنوفها وتشكيلاتها، وهي تؤدي مهامّها وواجباتها في نجاح العملية الانتخابية.

كما أعبر عن شكري لجميع موظفي الاقتراع ومفوضية الانتخابات، وكل من أسهم بهذا النجاح الملموس، وكذلك إلى مجلس النواب الموقر، والقوى السياسية الوطنية العراقية، التي حرصت على التنافس في حدود القانون وكل ما ينظم العملية الانتخابية ويحفظ شفافيتها ونزاهتها.

إن انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الإهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013، ولعل أبرز صور النجاح تمثلت في إقامة الانتخابات في كركوك، التي تعطل إجراؤها منذ عام 2005، فتَحية لكل من ساعد وأسهم في تنفيذ هذا الاستحقاق.



محمد شياع السوداني

رئيس مجلس الوزراء

