2023-12-18 21:22:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، (18 كانون الأول 2023) عن مشاورات بين العراق وإندونيسيا في العاصمة بغداد العام المقبل.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في جاكارتا عمار حميد الخالدي، ألتقى اليوم الإثنين، مبعوث الرئيس الإندونيسي لدول الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون الإسلامي علوي شهاب، في مقر السفارة بجاكرتا".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين، ولاسيما إمكانية تطوير قطاع زراعة الأرز في العراق".

وناقش الجانبان "الاستعدادات الجارية لعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين المؤمل عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل في بغداد، وتيسير أبرام اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين البلدين" وفقا للخارجية.