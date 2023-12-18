ناشئو العراق يخفقون في بلوغ نهائي غرب آسيا بعد خسارتهم امام السعودية

2023-12-18 21:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أخفق منتخب ناشئة العراق لبلوغ المباراة النهائية بعد خسارته امام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم دون 17 عاماً.

جرت المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة بغداد في ملعب السعادة بمدينة صلالة في محافظة ظفار العُمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل لمنتخب ناشئة العراق سجل هدفي المنتخب السعودي ذاري سعيد ، وعبد العزيز الفواز .

وفي الشوط الثاني سجل العراق هدف التقليص من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59 نفذها اللاعب زين العابدين جاسم.

وبهذه النتيجة يضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره اليمني لخوض المباراة النهائية في البطولة.