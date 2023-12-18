المحمداوي: أوصلنا نحو 85% من معلومات الاقتراع العام إلى المركز الوطني

2023-12-18 21:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، عن وصول نحو 85% من معلومات الاقتراع العام إلى المركز الوطني.وقال المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم وصول نحو 85% في المئة، من معلومات الاقتراع العام إلى المركز الوطني".وأضاف المحمداوي، أن "الأمور تسير بنحو ممتاز بإرسال معلومات الاقتراع العام"، لافتا، إلى أن "طائرات القوة الجوية وطيران الجيش، سوف تنقل صناديق الاقتراع ولا نحتاج إلى مساعدة من طائرات غير عراقية".