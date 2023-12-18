السوداني يشير لكركوك: أبرز صور نجاح الانتخابات

2023-12-18 21:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات والأقضية اليوم الاثنين، معتبراً أن الإنجاز الأهم تمثل في إقامة الانتخابات بمحافظة كركوك.

وثمن السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز،جهود القوات الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة، لتأديتها مهامّها وواجباتها وإسهامها بإنجاح العملية الانتخابية.وعبّر رئيس الوزراء، عن شكره لــ"موظفي الاقتراع ومفوضية الانتخابات، ومجلس النواب، والقوى السياسية.

ورأى أن "انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الإهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013.

وأشار السوداني، إلى أن "أبرز صور النجاح تمثلت في إقامة الانتخابات في كركوك، التي تعطل إجراؤها منذ عام 2005، فتَحية لكل من ساعد وأسهم في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، وذلك وسط نسب مشاركة متفاوتة وجملة خروق انتخابية وأمنية.

وانطلقت، صباح يوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجرت يوم السبت (16 كانون الأول الجاري)، عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون، وانتهت بنسبة مشاركة بلغت 67٪؜.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بالمظاهرات الكبرى التي اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.