عجلات مظللة وبلا لوحات تحاول اقتحام مركز انتخابي شرق بغداد

2023-12-18 21:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، بقيام عناصر يستقلون 3 عجلات تابعة لجهة مجهولة، بمحاولة اقتحام مركز انتخابي في منطقة الامين شرق بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "3 عجلات نوع بلايزر بيضاء اللون لاتحمل لوحات تسجيل ومظللة تابعة لجهة مجهولة قاموا بمحاولة اقتحام مركز فدك الانتخابي في منطقة الامين محلة 743".

واضاف انه "تم منعهم من قبل القوة الماسكة وبالقوة من دخول المركز الانتخابي وتم حضور قوة من مقر فق1ش .أ وقوة من عمليات بغداد".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قد وجه في وقت سابق من اليوم وفور اغلاق مراكز الاقتراع، باعتبار المراكز نقاط حيوية يجب الدفاع عنها باي وسيلة، حيث مازالت صناديق الاقتراع داخل المراكز، لحين نقل النتائج الكترونيا ومن ثم نقل الصناديق بالكامل الى مقرات المفوضية.



