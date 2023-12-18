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"بغداد اليوم" تنشر نسب المشاركة في التصويت العام بالمحافظات العراقية - عاجل

"بغداد اليوم" تنشر نسب المشاركة في التصويت العام بالمحافظات العراقية - عاجل
2023-12-18 21:39:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

تنشر "بغداد اليوم" نسب المشاركة في التصويت العام بانتخابات مجالس المحافظات، في المحافظات العراقية بعد انتهاء الاقتراع العام والبدء بعملية العد الالكتروني.

وكما موضح ادناه:

-  نسبة المشاركة الكلية تجاوزت 38% دون احتساب التصويت الخاص

- كركوك 65%

- نينوى 55%

- ديالى 40%

- بغداد - الرصافة 10%

- كربلاء 38.5% 

- النجف 13%

- بابل 37.7%

- الديوانية 40.33%

- صلاح الدين 57%

- ذي قار 29%

يتبع ..

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