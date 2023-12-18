مسعود بارزاني يزور قنصلية الكويت في أربيل ويقدم تعازيه بوفاة أمير البلاد

2023-12-18 21:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، العزاء لشعب وقيادة الكويت بوفاة أمير البلاد وذلك في زيارة للقنصلية الكويتية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الرئيس مسعود بارزاني اجرى، قبل ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى القنصلية الكويتية في مدينة أربيل لتقديم تعازيه ومواساته إلى شعب وقيادة الكويت والقنصل الكويتي العام في أربيل، عثمان داود الداود، بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".