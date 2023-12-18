منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا

2023-12-18 21:44:01 - المصدر: واع

بغداد – واعخسر منتخبنا للناشئين ، مساء اليوم الاثنين ، أمام نظيره السعودي 2 / 1 ،في المباراة التي أقيمت في ملعب السعادة بمدينة صلالة العمانية ، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم.وتقدم المنتخب السعودي بهدفين دون رد في الشوط الأول نتيجة ضعف التغطية والأخطاء الدفاعية ، وحاول منتخبنا تعديل النتيجة في الشوط الثاني لكن محاولاته لم تسفر إلا بتسجيل هدف وحيد عن طريق زين العابدين جاسم في الدقيقة ( 59 ).وبهذه النتيجة، تأهل المنتخبان السعودي واليمني لخوض المباراة النهائية للبطولة يوم الأربعاء المقبل.