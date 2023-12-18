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منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا

منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا
منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا
2023-12-18 21:44:01 - المصدر: واع
بغداد – واع 
خسر منتخبنا للناشئين ، مساء اليوم الاثنين ، أمام نظيره السعودي 2 / 1 ،في المباراة التي أقيمت في ملعب السعادة بمدينة صلالة العمانية ، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم. 
وتقدم المنتخب السعودي بهدفين دون رد في الشوط الأول نتيجة ضعف التغطية والأخطاء الدفاعية ، وحاول منتخبنا تعديل النتيجة في الشوط الثاني لكن محاولاته لم تسفر إلا بتسجيل هدف وحيد عن طريق زين العابدين جاسم في الدقيقة ( 59 ). 
وبهذه النتيجة، تأهل المنتخبان السعودي واليمني لخوض المباراة النهائية للبطولة يوم  الأربعاء المقبل.

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