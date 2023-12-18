"بغداد اليوم" تنشر نسب المشاركة في التصويت العام بالمحافظات العراقية

2023-12-18 21:56:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" نسب المشاركة في التصويت العام بانتخابات مجالس المحافظات، في المحافظات العراقية بعد انتهاء الاقتراع العام والبدء بعملية العد الالكتروني.

وكما موضح ادناه:

- نسبة المشاركة الكلية تجاوزت 38% دون احتساب التصويت الخاص



- كركوك 65%



- نينوى 55%

- ديالى 40%

- بغداد - الرصافة 10%

- كربلاء 38.5%

- النجف 31%

- بابل 37.7%

- الديوانية 40.33%

- صلاح الدين 57%

- ذي قار 29%

- واسط 37%

- ميسان 27%