2023-12-18 22:50:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اقدم بعض اصحاب "الستوتات" وسيارات الحمل الذين يمتهنون مهنة جمع وبيع "السكراب" والمعادن المختلفة في بغداد، على تفكيك اللافتات الدعائية لمرشحي الانتخابات بعد انتهاء الانتخابات.

وتعد اللافتات الدعائية التي تحتوي على اطنان من الحديد، مصدر رزق لمئات العاملين بما يسمى "العتيك والسكراب".

ويوجد في العراق نحو 6 الاف مرشح بينما حددت المفوضية قيمة انفاق للدعاية الانتخابية تبلغ 1.4 مليار دينار، مايعني ان قيمة الدعايات الانتخابية لجميع المرشحين في العراق تفوق الـ 8 تريليون دينار.







