فلومينينسي البرازيلي يهزم الأهلي المصري ويبلغ نهائي المونديال

2023-12-18 23:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحجز فلومينينسي البرازيلي تذكرة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي المصري (2-0)، مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة، بالمملكة العربية السعودية.سجل جون أرياس الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 71، قبل أن يضيف جون كيندي الهدف الثاني في الدقيقة 90.ويلعب فلومينينسي مع الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني الذي سيقام غدا الثلاثاء، بينما يلتقي الأهلي ضد الخاسر من هذه المواجهة لتحديد المركز الثالث.