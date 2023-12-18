2023-12-18 23:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر نادي الأهلي المصري، أمام فلومينينسي البرازيلي (0-2) مساء الاثنين، ليخفق في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، المقامة أحداثها في السعودية.

وأحرز هدفي الفريق البرازيلي كل من اللاعبين، جون أرياس، وجون كينيدي، في الدقيقتين (71 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة.

وضرب فريق فلومينينسي الذي بدأ مشاركته في مونديال الأندية 2023، من الدور قبل النهائي مباشرة، موعداً في نهائي البطولة، مع الفائز من المباراة التي ستجمع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، ونادي أوراوا رد دايموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

هذا وسيكتفي نادي الأهلي بالمنافسة على المركز الثالث، ضد الفريق الخاسر في المباراة الأخرى ضمن الدور نصف النهائي للمونديال.