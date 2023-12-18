"بغداد اليوم" تنشر نسب المشاركة في التصويت العام بالمحافظات العراقية (جدول)
2023-12-18 23:28:10 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم" نسب المشاركة في التصويت العام بانتخابات مجالس المحافظات، في المحافظات العراقية بعد انتهاء الاقتراع العام والبدء بعملية العد الالكتروني.
وكما موضح ادناه:
- نسبة المشاركة الكلية تجاوزت 38% دون احتساب التصويت الخاص
- كركوك 65%
- نينوى 55%
- ديالى 40%
- بغداد - الرصافة 10%
- كربلاء 38.5%
- النجف 31%
- بابل 37.7%
- الديوانية 40.33%
- صلاح الدين 57%
- ذي قار 29%
- واسط 37%
- ميسان 27%
- البصرة 56 %