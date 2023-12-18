2023-12-18 23:30:04 - المصدر: واع

بغداد – واعتقدم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بالشكر لكل الجهود التي بُذلت لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نُباركُ لأبناء شعبنا الكريم، نجاح انتخابات مجالس المحافظات، وأملنا وعملنا أن تكون خطوةً في مسار النجاح في بناء الدولة، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية، وتوفير فرص العمل في المحافظات".وأضاف: "نتقدّم بالشكر لكل الجهود التي بُذلت، وفي مقدّمتها جهود قواتنا الأمنية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونأسف لصدور بعض التصرفات الخارجة عن القانون، التي أثّرت في نسبة مشاركة بعض المناطق التي حدثت فيها."وتابع: "مقدَّماً، نتمنى الخير لكل الفائزين".