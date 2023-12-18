بالصور.. السيد الحكيم يعزي أمير الكويت ويجدد التأكيد على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

2023-12-18 23:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

قدمنا ووفد ائتلاف إدارة الدولة التعازي لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولحكومة وشعب الكويت الشقيقة بوفاة أمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله ) وأعربنا عن عميق مواساتنا بهذا المصاب الجلل، حيث كان الفقيد عنوانا للسلام والمواقف الإنسانية التي تصب في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

كما بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وجددنا التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، كما حمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء هذه المعاناة وإعمار المدينة وإعادة النازحين.