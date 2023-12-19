2023-12-19 01:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس المجلس عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده بحضور أعضاء المجلس تابعته إيرث نيوز أن “المفوضية نجحت في اداء المهمة الوطنية بأداء انتخابات مجالس المحافظات باجواء امنة وديمقراطية”، مبينا أن “العد والفرز الإلكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع […]

ظهرت المقالة مفوضية الانتخابات: ملتزمون بإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة أولاً على ايرث نيوز.