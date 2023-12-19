2023-12-19 01:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين بسقوط مروحية عراقية في طوز خرماتو. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أنه “نتيجة سوء الاحوال الجوية، تعرض طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي الى خلل فنيادى الى سقوطها ضمن قضاء طوزخوماتو”.وأضاف أن “سقوطها اسفر عن استشهاد ضابط برتبة عقيد واصابة اثنين اخرين يعتقد انهم ايضا ضباط”.

ظهرت المقالة استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين بسقوط مروحية عراقية في طوز خرماتو أولاً على ايرث نيوز.