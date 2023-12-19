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فترات الانتقالات الشتوية في مسابقات كرة القدم العراقية

فترات الانتقالات الشتوية في مسابقات كرة القدم العراقية
فترات الانتقالات الشتوية في مسابقات كرة القدم العراقية
2023-12-19 01:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد فترات الانتقالات في مسابقاته للموسم الحالي. وأدناه فترات الانتقالات والتسجيل الشتوية : دوري نجوم العراق من 5/1/2024 ولغاية 5/2/2024 الدوري الممتاز من 5/1/2024 ولغاية 5/2/2024 دوري الدرجة الأولى من 5/1/2024 ولغاية 5/2/2024 الدوري النسوي من 10/1/2024 ولغاية 10/2/2024 دوري الصالات للمحترفين من 15/1/2024 ولغاية.10/2/2024

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