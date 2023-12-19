مفوضية الانتخابات: نجحنا بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية

2023-12-19 01:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس المجلس عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده بحضور أعضاء المجلس تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المفوضية نجحت في اداء المهمة الوطنية بأداء انتخابات مجالس المحافظات باجواء امنة وديمقراطية"، مبينا أن "العد والفرز الإلكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء".وأضاف، أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة"، مؤكدا "التزام بإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة".وأشار الى أنه "تم نقل المحطات التي لم ترسل النتائج لغاية غلق الوسط الناقل الى مراكز التدقيق".