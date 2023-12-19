تأكيدا لما نشرته "بغداد اليوم".. الدفاع تصدر بيانا بعد سقوط طائرة في طوز خورماتو

2023-12-19 01:24:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، بيانا بشأن سقوط طائرة في طوز خورماتو.

وقالت الدفاع في بيانها الذي تلقته "بغداد اليوم"، إنi "اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة".

وأضافت أن سقوط الطائرة "تسبب باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان، وحالياً يرقد النقيب الطيار في مستشفى طوز خورماتو لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باستشهاد ضابط وإصابة اخر بسقوط مروحية عراقية في طوز خرماتو.