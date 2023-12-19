الدفاع: استشهاد وإصابة ضابطين إثنين بتحطم طائرة في طوز خورماتو

2023-12-19 01:32:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الدفاع، استشهاد وإصابة ضابطين إثنين بتحطم طائرة بسبب خلل فني أثناء الواجب في طوز خورماتو.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني باحدى الطائرات مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة".وأضافت، أن "الحادث تسبب باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة اعلاه، وأصابة النقيب الطيار علاء سلمان"، مبينة انه "تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح الى مستشفى طوز خورماتو".