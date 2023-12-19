زانيتي يرشح 3 أندية للتتويج بلقب دوري الابطال

2023-12-19 08:04:18 - المصدر: واع

متابعة - واعرشّح الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، 3 أندية للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال، التي أجريت أمس الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع إنتر ميلان في مواجهة أتلتيكو مدريد.ويلتقي إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد يوم 20 شباط في لقاء الذهاب على ملعب جوزيبي مياتزا، على أن يلعبا مجددًا يوم 13 آذار في الإياب داخل ملعب واندا متروبوليتانو.وأبدى خافيير زانيتي، تحمسه الكبير لتلك المواجهة، وقال في تصريحات لشبكة "توتو ميركاتو ويب": "يتمتع أتلتيكو مدريد بروح مدربهم سيميوني".وأضاف: "هنا في إنتر ترك بصمته كلاعب، أعتبره صديقاً، سيكون من الرائع تحديه، ونريد أن نجعل البطولة صعبة على الجميع".وختم: "لكن المرشحين لتحقيق اللقب هم ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي".المصدر : كورة