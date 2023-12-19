السيد الحكيم: نأمل بتشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق الخدمات والرفاهية للشعب

2023-12-19 08:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان لشعبنا العراقي الأبي على حرصه واندفاعه صوب ترسيخ أسس المسار الديمقراطي عبر المشاركة الفاعلة بالانتخابات لاختيار من يمثله في مراكز القرار، الامتنان والعرفان موصول للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والتي عملت على إنجاح العملية الانتخابية بجهود حثيثة، كما نتقدم بوافر الشكر لقواتنا الأمنية الباسلة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها التي واصلت الليل بالنهار على مدار الأيام المنصرمة وإلى اليوم لتأمين مناخات آمنة للناخبين، الشكر موصول لكل المؤسسات والهيئات التي راقبت هذه الممارسة الديمقراطية، كما نتقدم بوافر الشكر للمؤسسات الإعلامية التي نقلت هذا الحدث الوطني الهام عبر تغطيات مباشرة وتحليلية إلى الرأي العام العالمي، كما نأمل أن تثمر كل هذه الجهود عن تشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق ما يصبو إليه الشعب من خدمات ورفاهية.

