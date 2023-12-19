السيد الحكيم: نأمل بتشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق الخدمات للمواطنين

2023-12-19 08:26:06 - المصدر: واع

بغداد- واع

اشاد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على جميع الجهود الحثيثة التي شاركت في إنجاح العملية الانتخابية، معبراً عن أمله أن تثمر هذه الجهود عن تشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق ما يصبو إليه الشعب.

وقال السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان لشعبنا العراقي الأبي على حرصه واندفاعه صوب ترسيخ أسس المسار الديمقراطي عبر المشاركة الفاعلة بالانتخابات لاختيار من يمثله في مراكز القرار".

وتابع: "نتقدم بالامتنان والعرفان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي عملت على إنجاح العملية الانتخابية بجهود حثيثة، كما نتقدم بوافر الشكر لقواتنا الأمنية الباسلة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها التي واصلت الليل بالنهار على مدار الأيام المنصرمة وإلى اليوم لتأمين مناخات آمنة للناخبين، والشكر موصول لكل المؤسسات والهيئات التي راقبت هذه الممارسة الديمقراطية، كما نتقدم بوافر الشكر للمؤسسات الإعلامية التي نقلت هذا الحدث الوطني الهام عبر تغطيات مباشرة وتحليلية إلى الرأي العام العالمي".

وعبر عن أمله، أن "تثمر كل هذه الجهود عن تشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق ما يصبو إليه الشعب من خدمات ورفاهية".