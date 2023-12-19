توترات البحر الأحمر ترفع من أسعار خامي البصرة

2023-12-19 08:42:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 42 سنتا ليصل الى 73.54 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 42 سنتا ليصل الى 76.07 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.