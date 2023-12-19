مدرب فلومينينسي: توترنا أمام الأهلي وأوراوا قد يفاجئ السيتي

2023-12-19 08:52:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأثنى المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي فرناندو دينيز على فوز فريقه على الأهلي المصري 2-0 مساء أمس الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بمدينة جدة في السعودية.وقال مدرب فلومينينسي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "هذا الفوز يرضيني فقد بلغنا النهائي، عانينا من بعض التوتر لأننا نخوض كأس العالم للأندية للمرة الأولى".وأضاف: "الأهلي ليس سهلاً على الإطلاق، سبق له مواجهة بالميراس وكورينثيانز وإنتر ناسيونال وفي كل مرة قدم مستويات طيبة لأنه يضم لاعبين أصحاب خبرات ودوليين من مصر وتونس".وتابع: "ليس غريباً أن يهزم الأهلي فريق اتحاد جدة المدجج بالنجوم العالميين، وعلينا أن نرى كرة القدم بشكل مختلف، الأهلي فريق جماعي وفاز بدوري أبطال أفريقيا 11 مرة".وأشار إلى أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الثاني وكان بمقدوره زيادة النتيجة.وعن توقعاته لمنافسه في النهائي المحدد يوم الجمعة المقبل، قال دينيز: "من دون شك هو مانشستر سيتي، إنه أحد أعظم فرق أوروبا، وبطل القارة".واستدرك: "لكن علينا الانتظار فكل شيء من الوارد أن يحدث، وربما يحقق أوراوا الياباني المفاجأة".المصدر : كورة