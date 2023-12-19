عبدالله: إذا الكورد حققوا نصف الأصوات في مجلس كركوك فحينئذ يمكنهم ترشيح محافظ

2023-12-19 09:10:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله ، يوم الاثنين، مشاركة أهالي كركوك في عملية التصويت بانتخابات مجالس المحافظات والأقضية بأنه "أمر مهم"، وقال "يمكن لأبناء المحافظة تغيير الوضع فيها بأصواتهم".

وقال عبد الله في تصريح للصحفيين عقب ادلائه بصوته في كركوك، إن "من المهم جدا أن يأتي أهالي كركوك إلى صناديق الاقتراع اليوم ويحمون هوية المدينة بأصواتهم"، مردفا القول "أصواتهم لا تقل عن الرصاص الذي اطلقناه على داعش".

وأضاف أن "مقعدا واحدا قد لا يشكل فارقا كبيرا في الانتخابات البرلمانية العراقية، لكن سيكون له تأثير كبير على انتخابات مجالس المحافظات وقد تتغير المعادلة به".

كما أشار عبد الله، إلى أن "أهالي كركوك واجهوا مشاكل كثيرة في الماضي. وحان الوقت لأبناء المحافظة أن يغيروا الوضع المفروض على المدينة بأصواتهم".

وتابع بالقول، إنه "إذا تمكن الكورد من الحصول على نصف الأصوات في مجالس محافظة كركوك، فيمكنهم حينئذ ترشيح كوردي مخلص ونزيه لمنصب رئيس الحكومة المحلية".