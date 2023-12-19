2023-12-19 09:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الثلاثاء في ملاعب بغداد والمحافظات خمس مباريات لحساب الجولة العاشرة لدوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أولى المباريات ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتجمع فريق الكرخ وفريق الحدود في ملعب الكوت ، فيما يلتقي فريق نفط ميسان في الساعة الثانية والنصف ظهراً بضيفه القادم من الشمال نوروز في ملعب ميسان".وأضاف أن "ملعب الفيحاء في البصرة سيضيف مواجهة نفط البصرة بفريق أربيل في الساعة الثانية والنصف ظهراً، بينما يلعب فريق نفط الوسط أمام فريق الميناء في ملعب النجف الأولمبي في الساعة الخامسة مساءً".وأوضح أن "مباريات اليوم ستختتم بلقاء فريق الشرطة بضيفة النجف في الساعة التاسعة والنصف في ملعب الزوراء".