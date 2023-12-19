يومان إضافيان.. الضباب يغطي أجواء الوسط والجنوب العراقي وينتهي فجر الجمعة

2023-12-19 10:03:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوّي صادق عطيّة، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، ان تستمر موجة الضباب في عدد من مناطق البلد لاسيما الوسطى والجنوبيّة.

وكتب عطية في منشور على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"،ان" الضباب سيزول تدريجيا خلال الساعات المقبلة، ويستمر فجر الاربعاء وفجر الخميس في وسط وجنوب شرق البلاد ونينوى وكركوك".

واضاف، ان" الضباب سيكون خفيفًا فجر يوم الجمعة المقبل كما تشير التوقعات الاوليّة".