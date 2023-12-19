اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

2023-12-19 10:16:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق يوم الثلاثاء، منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة خمس مواجهات في بغداد والبصرة والنجف وميسان والكوت.

وتقام أولى المباريات عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي الحدود وتقام المباراة على ملعب الكوت.

بينما تقام مباراتين عند الساعة الثانية والنصف وتجمع الأولى فريق نادي نفط ميسان وضيفه نوروز على ملعب ميسان الاولمبي، وتقام الثانية بين فريقي نفط البصرة وضيفه نادي اربيل على ملعب الفيحاء.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة الخامسة مساءً تجمع فريق نادي نفط الوسط وضيفه نادي الميناء ويقام اللقاء على ملعب النجف.

وأخيراً يواجه نادي الشرطة ضيفه نادي النجف عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الزوراء.