بورصة العاصمة تفتح أبوابها على انخفاض أسعار الدولار وارتفاعها في اربيل

2023-12-19 10:22:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء في أسواق بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار امس الاثنين 154300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا في محلات الصيرفة سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 153900 دينارا مقابل 100 دولار.