انخفاض طفيف لأسعار الذهب مع تركيز على بيانات التضخم الأمريكية

2023-12-19 10:50:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2024.49 دولارا للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2038 دولارا.

وينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر تشرين الثاني والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.84 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 943.39 دولارا واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولارا.





المصدر: وكالات