2023-12-19 11:01:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، تمديد خطة أمن الانتخابات لثلاثة اسباب، فيما أشارت إلى ان جميع مراكز الاقتراع تخضع حاليا لاجراءات امنية مباشرة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" خطة أمن الانتخابات والتي من اهم مضامينها تامين 500 مركز اقتراع في اقضية ونواحي ديالى جرى تمديدها من اجل اعطاء المزيد من الوقت امام تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمفوضية من ناحية عد وفرز الاصوات ونقل النتائج وصولا الى اخلاء مراكز الاقتراع وفق المراحل المعتمدة".

واضاف، ان" جميع مراكز الاقتراع تخضع حاليا لاجراءات امنية مباشرة ولن تنحسب اي قوة دون ضوء اخضر من اللجنة لامنية العليا استعدادا لتسليم المراكز واغلبها مدارس الى ادارتها خاصة وان يوم غدا دوام رسمي".

إلى ذلك اكد مدير اعلام مفوضية ديالى الانتخابية سلام مهدي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية الاخلاء الشامل لكل مراكز الاقتراع من ناحية نقل المواد الفنية واللوجستية من المراكز الى مخازن المفوضية وفق اليات منظمة وممنهجة".

واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" عملية اخلاء مراكز الاقتراع جرت بعد اكمال نقل النتائج وفق الاجراءات المعتمدة من قبل المفوضية الى بغداد بانتظار اعلانها عصر اليوم، مؤكدا إن عملية الاخلاء تجري بانتظام دون اي اشكاليات".

وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.

ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن" النتائج الاولية لعملية التصويت، ستعلن اليوم الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم امس الإثنين، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.