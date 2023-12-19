دوري نجوم العراق.. لجنة المسابقات تحدد مواعيد المباريات المؤجلة

2023-12-19 11:10:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري نجوم العراق، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023) مواعيد المباريات المؤجلة من الجولتين الخامسة والسادسة من البطولة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لدوري النجوم، أن"ثلاث مواجهات مؤجلة ستقام يوم 27 كانون الأول الجاري، الأولى تجمع الزوراء وضيفه نفط الوسط، ثم مباراة زاخو والقاسم، والمباراة الأخيرة هي الكهرباء والقوة الجوية في ملعب الشعب الدولي".

وأضاف البيان، أن "ثلاث مواجهات مؤجلة ستقام في يوم (27) كانون الأول الجاري، الأولى تجمع الزوراء وضيفه نفط الوسط في ملعب الزوراء، ثم زاخو والقاسم في ملعب زاخو، والكهرباء والقوة الجوية في ملعب الشعب الدولي".

وكانت لجنة المسابقات، أجلت المباراة الأولى من الجولة الخامسة لارتباط الزوراء في مهمته بكأس الاتحاد الآسيوي حيث لعب حينها ضد العربي الكويتي، وتم إرجاء مباراة زاخو والقاسم، بسبب خلل فني أصاب الأضواء الكاشفة لملعب زاخو الأولمبي، فيما جاء تأجيل لقاء الكهرباء والقوة الجوية بالجولة السادسة لارتباط الفريقين بالمشاركات القارية".

وفي سياق متصل، أكدت لجنة المسابقات أن الجولة الـ(11) من دوري نجوم العراق ستقام وفق مواعيدها السابقة من دون تأجيل لتزامنها مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية على أن تقام على مدار 3 أيام (22-23-24) من الشهر الجاري".

وقررت اللجنة أيضا إقامة ديربي بغداد بين الطلبة والقوة الجوية في 24 كانون الأول بملعب الشعب الدولي.