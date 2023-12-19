2023-12-19 11:48:01 - المصدر: واع

ميسان- واعافتتح محافظ ميسان علي دواي لازم ،اليوم الثلاثاء، محطة وشبكة مجارٍ بمنطقة العمارات الصناعية في مركز المحافظة والمنفذ ضمن خطط وتخصيصات المحافظة.وقال دواي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم افتتاح محطة وشبكة مجارٍ بمنطقة العمارات الصناعية في مركز محافظة ميسان والمنفذة ضمن خطط وتخصيصات المحافظة وبطاقة (1800) م3/ساعة مع الشبكة بطول 5750 م ، ومساحة المحطة (900) م2"، مبيناً أن "من أولويات تنفيذ المشاريع للقطاعات والتي نوليها اهتماماً كبيراً هو قطاع الصرف الصحي كون جميع القطاعات والخدمات الأخرى مرتبطة بالبنى التحتية لذلك فإن محافظة ميسان مستمرة في تنفيذ وإنجاز جميع المشاريع الخاصة بالبنى التحتية".وأضاف أن "أعمال المشروع تتضمن مد خطوط ناقلة وتشييد مانهولات مختلفة الأحجام باستخدام أنابيب مختلفة الأقطار وتشييدها من الخرسانة المسلحة مع محطات الرفع وخطوط الدفع والمضخات الغاطسة بمختلف الأحجام بموجب منسوب الإسفلت لفل".وتابع أن "الحكومة المحلية تنظر إلى استكمال الخدمات في جميع المناطق حيث وصلت محافظة ميسان إلى نسب إنجاز متقدمة من خدمات البنى التحتية" ،لافتاً إلى أن "هناك حالياً مئات المشاريع للبنى الفوقية وفي خطة عام 2023 سنكون على أبواب نهضة شاملة في ما يتعلق بخدمات البنى الفوقية في عموم محافظة ميسان".