تشكيل لجان برلمانية لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط

2023-12-19 11:50:08 - المصدر: واع

بغداد- واع- نور الزيديأعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط، فيما أشارت الى تشكيل لجان بشأن ذلك.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهم التشريعات التي تسعى إليها اللجنة هو قانون النفط والغاز الذي لم يأت حتى الآن من الحكومة، ولم يكن عليه توافق"، مبيناً أن "هناك صعوبات لإقرار القانون بسبب عمق الخلافات عليه".وأضاف أن "اللجنة تعمل على مراجعة القوانين التي تخص وزارة النفط"، لافتاً الى أن "قوانين الوزارة تعود إلى 35 سنة أو أكثر، وتحتاج إلى تعديلات، لاسيما القوانين التي تخص أمور النفط".وتابع اللامي أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع قانونية وزارة النفط"، موضحاً أن "هناك تعديلاً لعدة قوانين مثل قانون المصافي وغيره من القوانين المهمة".