مشرف نفط الوسط: عازمون على تحقيق الفوز في مباراة اليوم مع الميناء

2023-12-19 11:56:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع -حيدر فرمانأكمل فريق نفط الوسط استعداداته لمباراة اليوم مع الميناء لحساب الأسبوع العاشر من دوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024).وقال مشرف الفريق وسام الأوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق عازم على خطف نقاط المباراة التي ستقام في ملعب النجف الدولي وتم إعداد العدة لهذه المواجهة الصعبة أمام فريق الميناء الذي يعد من الفرق القوية كونه يمتلك كادراً مميزاً ولاعبين شباب على مستوٍ عالٍ بالرغم من الظروف التي يمر بها".وأضاف أن" نفط الوسط عازم على الفوز بهذه المباراة كونه بحاجة الى هذه النقاط، لأن الفريق مرَّ بظروف عصيبة في بداية الموسم، وتم تذليل الصعوبات والقضاء عليها".وبين الأوسي: "عدم وجود إصابات بين صفوف الفريق، ولكن هناك غياباً للاعب واحد بسبب البطاقات الملونة، وهو اللاعب الغاني (كوفي) ".